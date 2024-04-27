سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3085 جنيها للبيع و3105 جنيهات للشراء اليوم السبت 27-4-2024 خلال التعاملات الصباحية، وفق المعلن من شركة ومؤسسة جولد بيليون والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

تنشر الوطن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة اليوم السبت 27 -4-2024 خلال منتصف التعاملات، وفق آخر تحديث من مؤسسة جولد بيليون وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة إلى نحو 3526 جنيهًا للبيع، و3549 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3085 جنيهًا للبيع، و3105 جنيهات للشراء بتراجع نحو 170 جنيهًا الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3232 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2644 جنيها للبيع، و2661 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2056 جنيها للبيع، و2070 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1763 جنيهًا للبيع، 1774 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألفًا و840 جنيهًا.