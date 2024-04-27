أسعار الذهب اليوم السبت 27-4-2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 27 -4-2024، في محلات الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا مقارنة بأسعار التعاملات أمس، حيث سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم في مصر نحو 2657 جنيهًا دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024 في مصر، في بداية التعاملات اليومية، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3542 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3100 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2657 جنيهًا.

- سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2072 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024، استقرارًا بمحلات الصاغة، بنحو 24800 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2336 دولارا للبيع.