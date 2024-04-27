مسئول بمركز البيانات والحوسبة: نقدم للجهات الحكومية تحليلات تحسن الخدمات للمواطنين

أكد المهندس جابر مدبولي، رئيس تخطيط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، أن المركز يعتبر إضافة تكنولوجية جديدة وهامة لمصر والشرق الأوسط، إذ أنه لا يقتصر على كونه مركزًا لحفظ بيانات الجهات الحكومية، ولكنه يعمل على «الحوسبة السحابية» أيضًا.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

وأضاف المهندس جابر مدبولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المركز يساعد على نقل البيانات الضخمة بين جهات الدولة وبعضها البعض، وتجميعها، وتحليلها، والخروج ببيانات موثقة، ومدققة لصالح الجهات الحكومية، ومتخذي القرار.

وأشار إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لا يعمل فقط على تحليل البيانات باستخدام الطرق التقليدية، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والتي تعمل على جمع البيانات وتحليلها.

الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ

وأوضح أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، متكامل مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ.

ولفت إلى أن المركز يجمع بيانات الجهات والمتطلبات لصالح كل جهة للخروج ببيانات واضحة لهم، وتحليلات خاصة بكل جهة لمساعدة متخذي القرار، والوصول لمعلومات مدققة، وحصول المواطن على خدمة بطريقة أفضل بفضل البيانات المدققة والتحليلات التي يحصل عليها متخذو القرار.