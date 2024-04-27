«عشان متتخدعش».. 5 علامات تميز زيت جوز الهند الأصلي عن المغشوش

زيت جوز الهند من الزيوت التي يحرص الكثيرون على استخدامها لأنه يتمتع بفوائد عديدة سواء للشعر أو البشرة، إذ يتوافر في الكثير من المحلات؛ ولكن لا يستطيع البعض التفرقة بين الأصلي والمغشوش منه، خاصة أن هناك محالا تعمل على تقليده؛ لذلك نستعرض الاختلاف بين زيت جوز الهند الأصلي والمغشوش وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

يوجد اختلافات عديدة بين زيت جوز الهند الأصلي والمغشوش، يجب على الأشخاص الانتباه لها وأبرزها شكل العبوة؛ لذلك عند شراء زيت جوز الهند يجب فحص العبوة بشكل جيد، فهناك بعض الصفات التي تظهر على العبوة وتدل على أنه أصلي، كما أنه يكون سعره مرتفعا عن الزيت المغشوش.

الفرق بين زيت جوز الهند الأصلي والمغشوش

عند شراء زيت جوز الهند، من الضروري النظر إلى العبوة وإذا كانت تحمل كلمة (deodorized) يجب عدم شرائه وذلك لأن هذه العبارة تعني أن الزيت تمت معالجته لإزالة الروائح الكريهة، وهو ما يؤكد أنه تعرض للمعالجة والحرارة التي غيرت من خصائصه.

اللون يعد من ضمن العلامات التي تكشف بين زيت جوز الهند الأصلي والمغشوش، إذ أن زيت جوز الهند الأصلي يتميز أن لونه شفاف إذا كان في طقس دافئ أو حار، ومع انخفاض الحرارة أو عند وضعه في الثلاجة يتحوّل إلى اللون الأبيض، كما أن قوام الزيت يعد من ضمن العلامات التي تكشف الفرق بين الأصلي والمغشوش، فزيت جوز الهند الأصلي يتميز بقوام متماسك خلال فصل الشتاء أو عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة أو خلال وضعه في الثلاجة وعندما يكون الطقس حارا ومعتدل يكون سائلا وخفيفا.

رائحة زيت جوز الهند

ومن ضمن العلامات التي توضح الفرق بين زيت جوز الهند الأصلي والمغشوش هى الرائحة، إذ زيت جوز الهند الأصلي ينفرد برائحته الطيبة ونكهة جوز الهند الطازج، أما إذا كانت الرائحة كريهة ونفاذة يجب التأكد أنه زيت مغشوش.