«فاو»: انخفاض أسعار القمح والسكر وارتفاع الزيت عالميا

رصدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» مؤشر أسعار السلع الزراعية والأغذية خلال الشهر الماضي، مع مقارنتها بالشهر السابق له، موضحة في تقريرها أن الأسعار الدولية للزيوت والألبان واللحوم ارتفع مؤشرها بنسبة 1.1% في مارس، لتصبح الزيادة الأولى منذ سبعة أشهر.

وأكدت المنظمة أن متوسط مؤشر الأسعار الدولية الذي يتبع التغيرات الشهرية في السلع الغذائية بلغ 118.3 نقطة في مارس الماضي بانخفاض نسبته 7.7% عن قيمته المقابلة في السنة الماضية، أما مؤشر أسعار الزيوت النباتية تصدر المؤشر الدولي إذ ارتفع بنسبة 8.0% مقارنة بفبراير الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ عام، في ظل ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.

ارتفاع الأسعار الدولية لزيت النخيل

ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفعت نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج بالبلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، وانتعشت الأسعار العالمية لزيت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، وذلك بسبب الطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

أما فيما يتعلق بمؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد زاد للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7% عما عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للدواجن واللحوم الحمراء.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب تراجعًا بنسبة 2.6%، وبقي في المتوسط 20% أدنى من مستواه المسجّل في مارس 2023، وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح نتيجة استمرار التنافس القوي على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا وإلغاء الصين لمشترياتها من القمح وارتفاع أسعار صادرات الذرة في مارس، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا، بينما سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرز عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7% في ظل الطلب العالمي الخافت على الواردات.

انخفاض أسعار السكر دوليا

وأشارت المنظمة إلى تسجيل مؤشرها انخفاضا لأسعار السكر بنسبة 5.4% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراجعة التوقعات إلى الأعلى في حجم إنتاج السكر للفترة 2023/2024 في الهند وتحسن حالة الحصاد في تايلند.