أسلحة المقاومة الفلسطينية مصدرها «معسكرات إسرائيل»

خسائر فادحة تكبدها الاحتلال الإسرائيلى، منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضى، فقبله تدربت الفصائل الفلسطينية لسنوات طويلة من أجل التحضير لهذا اليوم، وأعدت أسلحتها وعتادها لتنفيذ الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، التى اتضح أن جزءاً من الأسلحة التى استخدمتها الفصائل كانت إسرائيلية، حصلت عليها بطرق عديدة وأعادت صناعتها وتدويرها من جديد فى أسلحتها محلية الصنع.

فمن صواريخ الاحتلال التى قصفت بها القطاع منذ سنوات، ولم تنفجر، صنعت المقاومة منها صواريخها لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية، وإشعال النيران فى الدبابات والآليات العسكرية، والتى وصلت إلى الآلاف منذ العدوان. وداخل الأنفاق فى غزة.

أعادت الفصائل الفلسطينية تدوير وصناعة الأسلحة الإسرائيلية، لتخرج إلى النور صواريخ وقذائف جديدة يتكبد بها الاحتلال الخسائر، وهى أسلحة جديدة متنوعة، وليست للمعارك فى القطاع فحسب، بل أيضاً للتوترات التى تشتعل فى الضفة الغربية، فالأسلحة التى تستخدمها المقاومة الفلسطينية هناك هى إسرائيلية.

اشتروا بعضها من تجار الأسلحة الإسرائيليين والتى يسرقونها من المخازن العسكرية ويبيعونها من أجل الحصول على الأموال، فإسرائيل الآن أصبحت تزود عدوها بأسلحتها الخاصة، بطرق وبأساليب متنوعة، رغم محاولاتها المتكررة لمنع ذلك.

وفى الملف التالى، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسلحة الفصائل الفلسطينية ومصادر تمويلها وأسلحة الاحتلال غير المنفجرة التى تعيد صناعتها، وتدريبات الفصائل والتوترات فى الضفة الغربية.