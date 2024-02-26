«فتح» تتحدث عن شكل العلاقة بين فصائل المقاومة والحكومة الفلسطينية الجديدة

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أنه بعد استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، لابد أن ينتبه الجميع إلى عدد من المعطيات، أهمها ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، حتى تكون هناك بداية لعمل الحكومة الجديدة، كما أنه ولابد من الانتباه لشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وعلاقتها مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

التدخل الفوري لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني

وشدد «دولة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية رغدة منير، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن العالم يدرك تمامًا أن عليه أن يتدخل بشكل فوري وعاجل وضاغط لوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، حتى يتسنى للحكومة الجديدة إدارة عملها في قطاع غزة، كما يجب على العالم، الذي تحدث في مرات عديدة عن إصلاحات، أن يضع الأولوية خلال المرحلة المقبلة، لقيام دولة فلسطينية.

شكل علاقة الحكومة الفلسطينية مع حركة حماس

ونوه بأن الشعب الفلسطيني يريد أن تكون الحكومة الجديدة مقبولة، يتعامل معها العالم بشكل إيجابي، ويوفر لها كل إمكانيات النجاح، كما أنهم يريدون علاقة واضحة بين الحكومة الفلسطينية مع حركة حماس، وشكل هذه العلاقة، وتعامل حماس مع الحكومة في قطاع غزة.

وشدد على أن الأزمات وما ظهر اليوم في استقالة الحكومة الفلسطينية، جاء بسبب التضييق على السلطة الوطنية في عملها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالاحتلال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل مختلف.