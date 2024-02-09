المخابرات الأمريكية تصدم الاحتلال الإسرائيلي: لن تستطيعوا كسر المقاومة الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام عبرية عن صدمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كشف مسؤولين في المخابرات الأمريكية، إن تل أبيب غير قريبة من تدمير حركة حماس، رغم تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت إن الانتصار على الحركة بات على بعد خطوة واحدة.

صدمة مدوية للاحتلال من الاستخبارات الأمريكية

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نيويورك تايمز الأمريكية، عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية، الذين عقدوا إحاطة إعلامية لأعضاء الكونجرس الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من أن إسرائيل تسببت في تآكل القدرات القتالية لحركة حماس خلال الحرب المستمرة من 125 يومًا، إلا أنها غير قريبة من تدميرها.

وبحسب التقرير، يتساءل المسؤولون الأميركيون عما إذا كان هدف تدمير حركة حماس هو هدف واقعي، نظراً إلى أنها تعمل كقوة فدائية، وتختبئ في شبكة من الأنفاق يصعب اختراقها.

وبحسب المصادر الأميركية فإن الهدف الأكثر واقعية هو إضعاف القوة القتالية لحماس.

إحصاء أعداد القتلى لا يعني تحقيق أهداف الحرب

وقال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت مؤخرًا إن ما لا يقل عن 10000 من حركة حماس قتلوا وأصيب 10000 آخرين، وأصبحوا عاجزين - ووفقًا له، فإن هذا يمثل حوالي نصف القوة البشرية لحماس.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولي الاستخبارات الأميركية يمتنعون عن ذكر أرقام – لأنهم يعتقدون أن هذه التقديرات غير موثوقة، ولا معنى لها أيضاً.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلي قد دمر بالفعل ثلثي حركة حماس، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا في محادثات خاصة أن تقديراتهم كانت أقل، وأن ثلث أعضاء حماس فقط ربما دمروا بالفعل.

وتضيف الصحيفة أنه قبل الحرب، تشير التقديرات إلى أن حماس كان لديها ما بين 20 ألف إلى 25 ألف مقاتل.

وأضاف المسؤولون أن التجربة الأمريكية تظهر أن إحصاء عدد القتلى هو «لعبة حمقاء». ووفقا لهم، فإن العمليات التي يقتل فيها نفس المسلحين غالبا ما تؤدي إلى زيادة التطرف، وفي كثير من الأحيان تؤدى إلى زيادة أعداد تلك التنظيمات، مؤكدين إن إحصاء عدد القتلى لا يشير بالضرورة إلى تحقيق أهداف الحرب.