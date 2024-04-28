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متى يسقط الحق في المطالبة بالميراث؟.. محامي يجيب

كتب:

محمد عيسى
06:49 ص | الأحد 28 أبريل 2024
محكمة _ ارشيفية

محكمة _ ارشيفية

يعتبر الميراث أول الحقوق المالية التي يتجه الورثة لتقسيمها عقب وفاة مورثهم، ونشرح لكم في سطور متى يسقط الحق في الميراث والفرق بين سقوط الحق في المطالبة بالميراث وتقادم المطالبة بالميراث.

من جهته، قال أحمد جمال، المحامي، إنه يجب ان نفرق بين حالتين، الأولى سقوط الحق في الميراث، إذا كان هناك نزاعا بين الورثة، ويسقط الحق في المطالبة بالميراث بمرور 15 سنة من انتهاء النزاع بين الورثة، ووضع أحد الورثة يده على أموال التركة، بشرط أن يكون هذا الوضع بدون أي تجديد للنزاع القانوني أو القضائي.

وجود نزاع قضائي 

وأوضح «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة تجديد النزاع القانوني أو القضائي خلال 15 عاما، وهي وضع يد أحد الورثة على التركة، فيسقط حق الورثة في المطالبة بها بمرور 33 سنة من تاريخ وفاة المورث.

الحيازة الهادئة المستقرة 

وأشار المحامي إلى أن الحالة الثانية في حالة عدم وجود نزاع قضائي بين الورثة، لكن أحدهم وضع يده على التركة لمدة 15 عاما، بشرط أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة، ويكتسب الوارث الملكية بالتقادم، وبمضي 15 سنة يسقط حق الورثة بالمطالبة في الميراث.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.