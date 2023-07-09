«زراعة النواب» توصي بتيسير إجراءات تقنين وضع اليد للملتزمين بالري الحديث

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام صلاح الحصري، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر واضعي اليد بأسوان من قرار وزير الموارد المائية والري الأسبق، بتحرير محاضر وتحصيل غرامات من المنتفعين.

وقال النائب أبو خليل، إن وزارة الموارد المائية والري، حررت محاضر للمزارعين خارج الزمام بمحافظة أسوان، رغم توصية لجنة الزراعة بوقف تحرير المحاضر وإلغاء الغرامات أثناء زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان في 12-2-2022، علمًا أن قيمة الغرامات المفروضة تتجاوز قيمة الفدان، فضلاً عن تحرير محاضر جديدة ضد المنتفعين.

مصر تواجه أزمة تهدد أمنها المائي

وكشف النائب عن عدم تقدم سوى 15% من المنتفعين، بطلبات للتقنين خلال مهلة التقنين، وذلك لصعوبة شروط التقنين وارتفاع الالتزامات المالية المطلوبة للتقنين.

وبدوره عقب المهندس رئيس مصلحة الري، مؤكدا أن مصر تواجه أزمة تهدد أمنها المائي نتيجة ثبات حصتها من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار م3 والزيادة المطردة لعدد السكان، الأمر الذي يحتم على الدولة إدارة رشيدة للموارد المائية وعدم التهاون في التعديات على المياه.

وأضاف أبو خليل: «يتم التقنين وفق قوانين الدولة التي تلزم بسداد الالتزامات المالية والغرامات قبل السير في إجراءات التقنين والتحول لنظم الري الحديث وعدم زراعة محاصيل شارهة للمياه».

وانتهى رأى اللجنة إلى التزام وزارة الموارد المائية والري بالسير في إجراءات التقنين للمنتفعين الملتزمين بالتحول للري الحديث وزراعة محاصيل غير شارهة للمياه.

طلب إحاطة بشأن عدم استلام شركات إنتاج سكر البنجر المحصول بالشرقية

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفيلين متى، بشأن عدم استلام شركات انتاج سكر البنجر محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية وإلقائه على جانبي الطرق، مما تسبب في تحمل الزراع خسائر مالية ضخمة.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن تضرر زراع بنجر السكر بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من عدم التزام مصنع السكر بمواعيد استلام المحصول مما حملهم خسائر مالية ضخمة.

وأكد النواب، تعرض محصول بنجر السكر للتلف لعدم التزام شركات بنجر السكر باستلامها من المزارعين مما أدى إلى وقوع خسائر مالية كبيرة على المزارعين.

وانتهى رأي اللجنة إلى إرجاء مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة واستكمال المناقشة في اجتماع غد الإثنين في حضور رؤساء مجالس إدارة شركات بنجر السكر على مستوى الجمهورية.