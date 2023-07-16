طرق تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري وقيمة الرسوم

في ظل التسهيلات الجديدة بقانون الشهر العقاري، يحرص آلاف المواطنين على السعي يوميًا لمديريات ومكاتب مصلحة الشهر العقاري المنتشرة على مستولى محافظات الجمهورية من أجل تسجيل العقارات والوحدات السكانية المختلفة للمحافظة على حقوقهم التي يتكفل بها القانون الجديد للشهر العقاري، ومنها تسجيل عقارات وضع اليد بشكل قانوني.

طرق تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري

وتشمل طرق تسجيل عقارات وضع اليد في الشهر العقاري ما يلي:

- التوجه مكتب الشهر العقاري التابع لمكان العقار أو الوحدة السكانية المرغوب في تسجيلها.

- توفير الأوراق التي تثبت أن العقار تحت وضع اليد صاحب التسجيل، قد مر عليها 15 عامًا.

- صور من إيصالات تثبت دفع المرافق الخاصة بالعقار من «غاز، وكهرباء، ومياه» على أن يكون مر عليها 15 عامًا.

- توفير صورة رقيمة تضم كل بيانات العقار من هيئة المساحة المصرية.

- دفع كل المتأخرات المالية المقررة على العقار المذكور.

جاء ذلك وفقًا لما ذكره جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، بشأن الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل جميع عقارات وضع اليد، وهي العقارات التي ليس لها أي أوراق رسمية لحفظ الملكية.

رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وجاءت رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد، لا تزيد على 4 آلاف جنيه بحد أقصى، موزعة كالتالي:

- 3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.