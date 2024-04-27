جامعة الأزهر: الاعتداء الوحشي على غزة وصمة عار في جبين الاحتلال

قال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وصمة عار تلاحقهم أبد الآبدين، وتبقى شاهدة على عجز العالم كله عن إيقافه وردعه، لافتًا إلى أن هذا العدوان وضع القانون الدولي في مهب الريح.

المنظمات الحقوقية الدولية

وأضاف رئيس الجامعة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع الذي تقيمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أن عقد هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الصعب الذي تتعرض فيه الأمة الإسلامية لتلك النكبة ينكأ هذا الجرح الغائر الذي يزداد ألمًا على ألمٍ يومًا بعد يومٍ، ويستصرخ أصحاب الضمائر الحرة في العالم كله ويقول للمنظمات الحقوقية الدولية: أين حقوق الإنسان في غزة؟! أليس الإنسانُ في غزة إنسانًا؟!.

المبادىء الأخلاقية

وبين رئيس الجامعة أن الحديث في هذا المؤتمر عن «المبادىء الأخلاقية والتشريعية في أوقات الصراعات الدولية» يقول: إننا نتحدث عن مدينة من العالم حَطَّمَها الظلمُ، والعدوُّ المتغطرس؛ لأنه باختصار فوق القوانين كلها، ولو كانت دولية عالمية إنسانية حقوقية حضارية إلى آخر ما يطيب لك من الأوصاف التي لم نحظ من ورائها بطائل، ولم تعد لها فائدة في ظل هذا العدوان الأثيم الذي حطم هذه المؤسسات تحطيمًا، وقبرها في مدافن الموتى، وأَثبت بعين اليقين أن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء، ولا يستمع إلا لصوت القوة، فعليك أن تكون قويًّا لتعيش في هذا العالم وليحترمك هذا العالم الذي يَسْخَرُ منك يومًا بعد يومٍ حين يراك تخاطبه بمنطق السلام ولغة السلا،م وحمامات السلام، وترانيم السلام، ومواثيق السلام مع أنه يخاطبك بمنطق القوة ولغة القوة ومدافع القوة وترانيم السلاح وأصوات الصواريخ ودوي القنابل والمتفجرات، ويقذف إليك كل ثانية أشلاء موتاك، ورُكامَ مُدنك وقراك، هذا لعمري في القياس عجيب!