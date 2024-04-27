حمدي بخيت: مصر تقدم كل أنواع الدعم لمساندة الشعب الفلسطيني

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل الإستراتيجي والخبير العسكري، إن الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، هي نفسها الثوابت الخاصة لقضايا الدول العربية المحيطة التي يوجد بها نوع من الأزمات مثل السودان وليبيا.

المبادئ الثلاثة للقضية الفلسطينية

وأضاف «بخيت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن المبدأ الأول يتمثل في عدم التدخل في شئون هذه الدول والذي يعرب عن رغبة هذه الدول وإرادتها هو شعبها فقط، المبدأ الثاني هو عدم السماح للغير أو القوى الأجنبية بالتدخل في الأزمة بشكل يفرض حلول لا ترضي أحد الأطراف وتستمر الأزمة، المبدأ الثالث أن مصر داعم سياسي بحكم دورها في المنطقة حيث لا تفرط في خريطة هذه الدول حتى لا تتقسم وتؤخذ.

مصر شملت كل أنواع الدعم لمساندة الشعب الفلسطيني

وأوضح المحلل الإستراتيجي، أن مصر طبقت هذه المبادئ الثلاثة في القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر دعمت بشكل واضح الشعب الفلسطيني، بالمحادثات، التفاوض، والوساطة بالإضافة إلى دعمها المادي واللوجيستي، مشيرا إلى أنها شملت كل أنواع الدعم، وأن مصر لديها أصرار على أن الدول الفلسطينية تكون في حدودها 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.