عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة

قال مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الكاتب الصحفي عصام زكريا، إن حضور القضية الفلسطينية في دراما رمضان كان مميزا من خلال مسلسل مليحة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «مصر دولة رائدة وأم الفنون وأم الدنيا، حيث كانت تحتضن كل القادمين والوافدين إليها ويتحول بداخلها إلى إنسان مصري، نحن نتحدث عن البوتقة في العالم القديم والوسيط والحديث، قبل الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع زكريا: «مهنة الصحافة أسسها الأجانب في مصر، والسينما أيضا، ولمع كثير من النجوم العرب في مصر، فالعرب جزء من مصر، والعالم كله عندما يدخل إلى مصر يتحول إلى مصري، وهذا ينطبق على العرب والأتراك واليونانيين وكل العرب، فمصر هي البوتقة».