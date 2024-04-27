ياباني يستعرض مهاراته في الكاراتيه أمام دب شن هجوما عليه.. ماذا حدث له؟

مواقف غريبة وخطيرة يتعرض لها مٌحبو الإثارة والمٌغامرة خلال رحلاتهم إلى الغابات والصحاري، منها هجوم الحيوانات المٌفترسة، وبعضهم ينجوا من هذه المواقف والبعض الآخر يُلقى حتفه، ومن أمثلة هذه التجارب الخطيرة ما حدث مع رجل ياباني في الخمسين من عمره؛ إذ تعرَّض لهجوم دب خلال رحلته السياحية، ليقرر مٌواجهة الدب معتمدًا على مهاراته في الكاراتيه والدفاع عن النفس.. فماذا حدث له وكيف كان مصيره؟

هجوم الدب على الرجل الخمسيني

بدأت القصة عندما ذهب الياباني ماساتو فوكودا، صاحب الـ50 عامًا، وهو لاعب كاراتيه ماهر، في رحلة سياحية إلى مدينة نايرو الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية، ليبدأ يلاحظ في أثناء تجوله وجود دبين يراقبانه من خلف الأشجار، وفي الوقت المناسب راح دبٌ منهما يشن هجومًا على الرجل.

ياباني يمارس مهاراته في الكاراتيه أمام دب شن هجوما عليه

لم يكن من الرجل الياباني عندما تفاجئ بهجوم الدب إلا أن حافظ على هدوئه وتركيزه مقررًا استخدام مهاراته في الدفاع عن النفس التي تدرب عليها في فن الكاراتيه لصد هجوم الدب، وبالفعل راح يوجه ضربة مُتقنة إلى الدب أربكت هجومه وتركيزه، وفي ثوان قليلة وقبل استيعاب الدب استقل ماساتو فوكودا سيارته وفر هاربًا وينجو من هذا الهجوم، حسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، نقلًا عن دار الطباعة والنشر «Daily Star».

جدير بالذكر أن قناة «KP.RU» سبق لها وأفادت أن ​​مجموعة أشخاص رياضيين من موسكو، ذهبوا في رحلة استكشافية إلى منطقة القطب الشمالي ليصادفوا دبًا قطبيًا أبيض يحاول الهجوم عليهم، إلا أنهم راحوا يفرون هاربين لينجوا بأنفسهم.