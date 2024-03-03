دب أسود يحول منزلا بولاية أمريكية إلى بيات شتوي

نام طوال موسم السُبات، في فتحة صغيرة، اتخذها وكرا وبيتا شتويا له بمنزل أمريكي في مدينة آشفيل بولاية كارولينا الشمالية، أنه دب أسود ضخم ظهر في مقطع فيديو نشرته لجنة موارد الحياة البرية بالولاية، تذكيرا للمواطنين حتى يبقوا يقظين ويحذروا من أوكار الدببة.

مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام امريكية بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، حول دب أسود ضخم اتخذ من فتحة تهوية في منزل بمدينة مدينة آشفيل بولاية كارولينا الشمالية، منزلا شتويا له، بعد انتهاء موسم السبات.

الدببة تقضي حوالي 7 أشهر في حالة نوم خفيف

ووفقا لإذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، فإن الدببة تقضي حوالي 7 أشهر في حالة نوم خفيف، وخلال هذه الفترة تخفض سرعة الدورة الدموية والنبض ثم تتكور وتستسلم للنوم، الدب الأسود، بذل جهودا إضافية، وفقا لمقطع فيديو، للخروج من فتحة التهوية بالمنزل بسبب ضيق الفتحة، شبكة «سي إن إن»، أوضحت أن صاحب المنزل، كان محظوظًا لأنه لم يلتقِ بشكل غير متوقع بالحيوان.

@NCWildlife biologists say: If you encounter a bear den, remain calm, leave the area quickly and quietly, and do not disturb the den for the rest of the winter season.



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وموسم السبات الشتوي، شهد رصد الدببة وهي تختبئ تحت المنازل والشرفات حول مدينة آشفيل.

عالم الأحياء في لجنة الحياة البرية في المدينة، جوستين ماكفي، أشار من جانبه، إلى أن ظاهرة اختيار الدببة مكانًا حضريًا مظلمًا للاحتماء في الشتاء آخذة في الارتفاع.

خروح الدب من فتحة التهوية

لجنة موارد الحياة البرية بالولاية الأمريكية، من جانبها، نشرت فيديو، أظهر خروج الدب بعد موسم السبات، وخرج الدب بخطمه أولا من فتحة تهوية المنزل.

اللجنة الأمريكية، أشارت إلى أن الفيديو، تذكير للمواطنين للبقاء يقظين والحذر من من أوكار الدببة مع وصول الطقس الدافئ.

لجنة الحياة البرية، قدرت أن عدد الدببة يبلغ 20 ألفًا، ويعيش ما بين 8000 إلى 9000 دب في جبال ولاية كارولينا الشمالية الغربية

بيان صادر من لجنة الحياة البرية، أشار إلى أن من المعروف أن الدببة تنام في أكوام الأشجار في الفناء الخلفي، وتحت الأسطح وفي مساحات الزحف.

اللجنة الأمريكية أضافت أن الدببة السوداء تستخدم كذلك تجاويف الصخور والأشجار والحفريات تحت الأشجار المتساقطة، أو تبني أعشاشًا أرضية لقيلولتها الشتوية الطويلة.