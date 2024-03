دب أسود يحول منزلا بولاية أمريكية إلى بيات شتوي

نام طوال موسم السُبات، في فتحة صغيرة، اتخذها وكرا وبيتا شتويا له بمنزل أمريكي في مدينة آشفيل بولاية كارولينا الشمالية، أنه دب أسود ضخم ظهر في مقطع فيديو نشرته لجنة موارد الحياة البرية بالولاية، تذكيرا للمواطنين حتى يبقوا يقظين ويحذروا من أوكار الدببة.

ووفقا لإذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، فإن الدببة تقضي حوالي 7 أشهر في حالة نوم خفيف، وخلال هذه الفترة تخفض سرعة الدورة الدموية والنبض ثم تتكور وتستسلم للنوم، الدب الأسود، بذل جهودا إضافية، وفقا لمقطع فيديو، للخروج من فتحة التهوية بالمنزل بسبب ضيق الفتحة، شبكة «سي إن إن»، أوضحت أن صاحب المنزل، كان محظوظًا لأنه لم يلتقِ بشكل غير متوقع بالحيوان.

If you encounter a bear den, remain calm, leave the area quickly and quietly, and do not disturb the den for the rest of the winter season.



