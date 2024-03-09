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دراما المتحدة

«شباب القليوبية»: وضع خطة للتوسع في تنظيم مسابقات وبطولات الكاراتيه

كتب:

حسن صالح
03:13 م | السبت 09 مارس 2024
تكريم وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

تكريم وكيل وزارة الشباب بالقليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، رئيس منطقة القليوبية للكاراتيه أحمد عبدالله، وذلك بمقر المديرية لبحث سبل التعاون المشترك في تنشيط ونشر رياضة الكاراتيه بجميع مراكز الشباب من خلال التوسع في تنظيم المسابقات وبطولات للعبة داخل مراكز الشباب 

تطوير منظومة العمل الشبابي 

وخلال اللقاء تقدم رئيس منطقة القليوبية للكاراتيه بتكريم الدكتور محمود الصبروط، وإهدائه درع، وذلك نظرًا لمجهوداته في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضة على مستوى محافظة القليوبية.

تنظيم المسابقات والبطولات 

وأعرب الصبروط، عن سعادته بالتكريم مشيرا إلى أن منطقة القليوبية للكاراتيه تقدم مستوى متميز في تنظيم المسابقات والبطولات واكتشاف المواهب المتميزة، واستطاعت معظم الفرق اعتلاء منصات التتويج وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، مشيرا إلى التوسع في تنظيم البطولات المحلية والإقليمية لنشر اللعبة وزيادة عدد الممارسين لها.

وأشار إلى سعي المديرية لدعم وتطوير كافة الألعاب الفردية والجماعية، للوصول لمستوى متميز ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بجميع أنحاء المحافظة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية الوزارة في اكتشاف المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتطويرها.

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