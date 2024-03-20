«مصر للطيران» تنظم رحلة سياحية لطلاب مدرسة نيجيرية

نظم قطاع السياحة التابع لشركة مصر للطيران برنامجًا سياحيًا متكاملًا لطلاب وطالبات إحدى المدارس النيجيرية، لزيارة المعالم التاريخية والأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان، في إطار جهود الشركة لتعزيز الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

تنشيط السياحة

وشهدت الرحلة حضور عدد كبير من الطلاب ومسؤولي المدرسة، حيث عبّروا عن إعجابهم الشديد بالبرنامج السياحي وجودة الخدمة التي قدمها قطاع السياحة في ضوء جذب السياحة الأفريقية للمعالم الأثرية والتاريخية في مصر.

إطلاق برامج سياحية متنوعة

وأكد قطاع السياحة بشركة مصر للطيران في بيان اليوم، أن الشركة بصدد إطلاق العديد من البرامج السياحية المتنوعة تشمل هذه البرامج زيارة مجموعة واسعة من المواقع الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى الوجهات الساحلية والمقاصد السياحية المتنوعة داخل مصر وخارجها.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تعكس التزام قطاع السياحة بتطوير السياحة في مصر وتعزيز العلاقات السياحية مع دول القارة الأفريقية، وتأمل الشركة في أن تستمر هذه الجهود في تنشيط الحركة الجوية السياحية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.

ويتطلع قطاع السياحة بمصر للطيران إلى استقبال المزيد من الزوار من دول القارة الأفريقية وتقديم تجارب سياحية استثنائية تسهم في تعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي.

كما تهدف برامج شركة مصر للطيران إلى توسيع نطاق خدماتها السياحية وتقديم المزيد من البرامج المبتكرة والمتنوعة لتلبية احتياجات الزوار وتوفير تجربة سفر ممتعة.