انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت.. بكم عيار 21 الآن

انخفاض جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، خلال منتصف التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 3080 جنيها للجرام، بعدما سجل منذ قليل 3085 جنيهات للبيع دون مصنعية، أي بانخفاض بلغ 5 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3520 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل 3526 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 6 جنيهات في حين قد يختلف السعر من مكان لآخر.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3080 جنيهًا للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2640 جنيهًا بعدما سجل منذ قليل 2644 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 14 اليوم في مصر انخفاضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ وصل إلى 2053 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل نحو 2056 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024 نحو 24 ألفًا و840 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2321 دولارًا للبيع.