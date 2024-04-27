انخفاض كبير في سعر الذهب بأسواق الصاغة مع بداية التعاملات المسائية

انخفاض كبير سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، إذ بلغ سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 3085 جنيها، بعدما سجل منذ قليل 3105 جنيهات للبيع دون مصنعية، أي بانخفاض بلغ 20 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3526 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل 3549 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 23 جنيها في حين قد يختلف السعر من مكان لآخر.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 3085 جنيهًا للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2644 جنيهًا بعدما سجل منذ قليل 2661 جنيهًا للبيع.

سجل عيار 14 اليوم في مصر انخفاضا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ وصل إلى 2056 جنيهًا، بعدما سجل منذ قليل نحو 2070 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024 نحو 24 ألفًا و840 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2321 دولارًا للبيع.