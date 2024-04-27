مها الصغير تكشف تفاصيل رسالتها الغامضة عن الطلاق

كشفت الإعلامية مها الصغير، تفاصيل منشورها عن الطلاق، الذي أثار الشكوك أمس، حول انفصالها عن زوجها أحمد السقا.

ونشرت مها الصغير مقطع من برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا»، ليتضح أن الموضوع متعلق بحلقة من البرنامج تنافش الطلاق، وعلقت قائلة: «الطلاق صعب بس الأصعب العيشة في جسد بدون روح.. رسالة بتوصف حال كل ست حاسة بالإهمال من جوزها، مها الصغير، رسالة من برنامج الستات ميعرفوش بكديوا».

منشور مها الصغير عن الطلاق

كانت مها الصغير كتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة، وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك.. الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي، ما يعرفش معنى السعادة، شوفي سعادتك فين وروحيلها، عمرك هيضيع على الفاضي»، الأمر الذي فسره البعض بشكل خاطئ.