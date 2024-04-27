رسالة قوية.. مها الصغير تحسم شائعة انفصالها عن أحمد السقا (فيديو)

حالة واسعة من الجدل، أثارتها الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال الأيام الماضية، بعدما خرجت في إحدى حلقات برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا» تتحدث عن أزمة الطلاق، وكيف يصبح الخطوة الآمنة والصحية عند اندلاع المشكلات وتفاقمها.

وما بين حديث مها الصغير على الهواء، ثم إعادة نشر رسالة غامضة من سياق حديثها عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، اهتم الجمهور بهذه التصريحات وظن أنها تتحدث عن تجربتها الشخصية.

زوجة أحمد السقا تعلق على شائعة انفصالها

واليوم، ظهرت المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يذاع على شاشة cbc، في حلقة جديدة من برنامجها، مؤكدة أن الكلام الذي صرحت به، كان في سياق حلقة قديمة تعود ليوم الأربعاء الماضي، موضحة وتحدثت بشكل عام، ولم تقصد حياتها الشخصية كما ظن البعض.

ووجهت مها الصغير، رسالة قوية للمتابعين، بأن الحديث والشائعات يعرض حياتها وأولادها للأذى، قائلة: «محدش يستنتج أي كلام، لو عاوزة أقول حاجة هقولها»، مشددة: «بطلوا تريندات وهمية».

مها الصغير تثير الجدل

وكانت زوجة أحمد السقا كتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هتفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هايشكرك.. الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة، شوفي سعادتك فين وروحيلها، عمرك هايضيع على الفاضي»، الأمر الذي فسره البعض بشكل خاطئ.