8 بنود هامة لضمان صحة عقد البيع.. احذر إغفالها

عقد البيع من أهم الأوراق العرفية المتداولة بين المواطنين لبيع وشراء العقارات والمنقولات، وتوجد بنود يجب إدراجها في عقد البيع حتى يكون صحيحًا، وإغفالها قد يتسبب في بطلانه.

ويسرد رجب البياع المحامي في تصريح خاص لـ«الوطن» 10 بنود مهمة يجب إدراجها في عقد البيع وهي كما يلي:

1- ذكر اسم البائع والمشتري وأرقامهما القومية وأماكن إقامتهما بالتفصيل والتأكّد منها من واقع بطاقات الرقم القومي الخاصة بهما.

2- وصف العقار من حيث عدد الغرف والمساحة والدور وغيها من التفاصيل الدقيقة.

3- ذكر أهم بند في العقد وهو بند الثمن وبيان طريقة الدفع سواء نقداً في مجلس العقد او بشيك بنكي، لأن عقد البيع دون ثمن يفقده حجيته فيمكن أن يتحول إلى عقد هبة.

ضمان البيع

4- إدراج بند يتضمن أن البائع ضامن لكل العيوب الخفية الخاصة بالعقار سواء كانت مادية أو قانونية تؤثر على صحة المليكة أو قيمة العقار.

5- إدراج بند يفيد التزام المشتري بالحضور أمام المحكمة في دعوى صحة توقيع المشتري على العقد وأيضا حضوره إلى الشهر العقاري وكل الجهات الحكومية لنفاذ وصحة عقد البيع.

6- توضيح آلية تسليم العقار بمعنى أن يكون مبيناً موعد ووقت تسليم العقار على وجه التفصيل، ويجب أن يكون التسليم فعلي وقانوني ويتمّ بحضور الطرفين.

فسخ العقد

7- إدراج بند بضمان التعرض للمشتري ووقوف البائع لجانب المشتري أمام الجهات المختصة في حالة وجود نزاع على ملكية العقار.

8- إضافة بند الفسخ وشروطه وكيفية تنفيذه حال وجود أي عيب في العقار أو عيب في سلامة أوراق الملكية.