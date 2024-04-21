توقعات بتراجع الدولار إلى 40 جنيها بعد حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي

توقع عدد من الخبراء أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه سلسلة من التراجعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أنباء حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت نحو 820 مليون دولار.

تراجع سعر الدولار

وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد أنباء حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي بلغت قيمته 820 مليون دولار، بالإضافة إلى ما قامت به من مجهود كبير للعمل على حل أزمة نقص العملة لدى القطاع المصرفي المصري.

ضخ المزيد من النقد الأجنبى

وأكد «خضر» أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ المزيد من النقد الأجنبي الناتج عن الاستثمارات التي عملت مصر خلال السنوات الماضية على جذبها، والتي ترتب عليها أكبر مشروع استثماري في العصر الحديث، رأس الحكمة والتي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة منه نحو 36 مليار دولار.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من الطبيعي أن يشهد سعر الدولار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل العديد من الاتفاقات التي أبرمتها الدولة المصرية، خاصة مشروع رأس الحكمة، وفي القريب العاجل رأس جميل، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.