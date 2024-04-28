10 نصائح من الأزهر الشريف لأولياء الأمور لمواجهة ظاهرة الـ«دارك ويب»

قدم مركز الأزهر الشريف للفتاوى الإلكترونية 10 نصائح تُساعدُ أولياءَ الأمور على تحصين أولادهم من خطر تحديات جرائم الإنترنت ومواقع الـ«دارك ويب»، وتنشئتهم تنشئةً واعيةً سويّةً وسطيّةً.

الأزهر الشريف يواجه الدارك ويب بنصائح ذهبية لأولياء الأمور

أعلن مركز الأزهر العديد من النصائح لأولياء الأمور منها:

- متابعة الأبناء بشكل دوري والتأكد من كل تصرفاتهم.

- التأكد من التطبيقات الإلكترونية التي يستعملها الأبناء لفترات طويلة، وتحرى سلامة نشاطهم على الإنترنت بشكل مستمر.

- حث الأبناء على ممارسة الرياضة لشغل أوقات فراغهم بما يصب في مصلحتهم النفسية والبدنية.

- توعية الشباب والنشء بأهمية الوقت وما حث عليه الدين تجاه الوقت.

- تقديم المشورة والدعم والمساندة للأبناء في جميع جوانب الحياة، وتعريفهم بنماذج القدوة الحسنة.

- توفير مساحة للإبداع لتنمية مهارات الأبناء والاستفادة من طاقتهم.

- تحفيز الأبناء بشكل دائم للمارسة الأعمال الإيجابية ومكافئتهم عليها لضمان استمرارها.

- تدريب الأبناء على الثقة في النفس وتقدير الذات، بما ينعكس على ثقتهم في أنفسهم.

- تعليم الأبناء كيفية تحديد أهدافهم واولوياتهم وتحمل المسؤولية، ومناقشتهم في الأمور التي تهمهم بشكل واقعي، ودعمهم على المشاركة المجتمعية.

- دفع الأبناء لاختيار الرفقة الصالحة ومتابعة حالتهم الدراسية، والتواصل مع المعلمين دائما