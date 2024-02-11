«العالمي للفتوى» يوضح آيات قرآنية تساعد على المذاكرة والحفظ

بدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس، وعاد الطلاب مرة أخرى للمذاكرة والحفظ وفهم الدروس والمختلفة والمعلومات الدراسية المتعددة التي يتلقونها خلال دراستهم، والعديد من الطلاب يستعين بالقرآن الكريم خلال أوقات المذاكرة، فالبعض يُشغل آيات قرآنية أثناء المذاكرة، والبعض الآخر يتلو بعض الآيات قبل أن يبدأ في المذاكرة.

آيات قرآنية للمذاكرة

والبعض من الطلاب يعاني عادة من صعوبة في الحفظ والتحصيل إلى جانب عدم القدرة على التركيز أثناء وقت المذاكرة، وفي هذا الإطار، قال الشيخ محمود سماحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك عددا من الآيات يمكن للطلاب الاستعانة بها من أجل تلافي مشكلة النسيان أثناء المذاكرة.

ونص عضو العالمي للفتوى، الطلاب بترديد تلك الآيات عند المذاكرة، لأن لها تأثير كبير على الذاكرة، وتساعد الطالب في عمليات الحفظ والتحصيل، وهي:

- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

- «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ».

آيات لتسهيل والحفظ والتحصيل

- قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».

- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

- «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

- «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»

- «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».