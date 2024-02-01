ما هو وقت صلاة الاستخارة؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يجيب

ما هو وقت صلاة الاستخارة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يوجد وقت محدد لها، ويمكن أن تصلى في أي وقت بعيدًا عن أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس، وقبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهو وقت زوال الشّمس، لكن إن اضطر الإنسان أن يصليها في هذه الأوقات فلا بأس في ذلك.

وقت صلاة الاستخارة

وجاءت إجابة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، حول سؤال ما هو وقت صلاة الاستخارة وكيفيتها؟، أن الإنسان حينما يتردد بين أمرين من الأمور المباحة فيلجأ إلى الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستخارة قبل التسليم أو بعده.

دعاء صلاة الاستخارة

وحول دعاء صلاة الاستخارة، أوضح أن يقول المستخير: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا السفر أو الزواج خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر السفر أو الزواج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني.