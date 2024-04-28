عاجل.. إسرائيل تشتعل.. غضب شعبي ضد نتنياهو وإطلاق 50 صاروخا من لبنان

أكد الإعلام الإسرائيلي اندلاع مظاهرات ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بعودة المحتجزين ستنظم الليلة في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، فيما قال مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية إنهم ملزمون بدفع نتنياهو نحو صفقة الآن، والمشكلة هي «الكابينت» التابع له، بحسب القناة نفسها.

وأشارت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إلى الانشقاقات بين مجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، خاصة بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اللذين يلوحان بحل الحكومة الإسرائيلية اليوم إذا كان هنالك تقارب بين وجهات النظر والإعلان عن صفقة تبادل.

على صعيد متصل، دوت صفارات الإنذار في قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى حيث جرى إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاهها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.