محلل سياسي: إسرائيل مستمرة في تنفيذ كل أنواع الجرائم ضد الفلسطينيين

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المقابر الجماعية المُكتشفة في محيط مجمع ناصر الطبي، هي إحدى الجرائم التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل أنواع الجرائم المخالفة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.

الاحتلال يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانون

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أننا أمام عدو مجرم يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانون، موضحًا أنه لا يخشى مواجهة القانون الدولي، ولم يلتزم بأي معايير تتعلق بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال استغلت الحصار، الذي فرض على مستشفيات القطاع ونبشت المقابر وأماكن المقابر الجماعية لسرقة جثث الشهداء.

وأشار المحلل السياسي إلى أن إسرائيل ستستمر بنفس انتهاكاتها على قطاع غزة، طالما تتلقى الدعم العسكري غير المسبوق من الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لها، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي التصدي بشكل أكثر شراسة لوقف هذا العدوان.

الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أراضيه

وتابع أن الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أراضيه طالما الاحتلال مستمر بكل انتهاكاته في فلسطين.