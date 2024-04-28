أستاذ علاقات دولية: حماس تريد ضمانات بانتهاء الحرب للتفاوض حول المحتجزين

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن فكرة نهاية الحرب تبقى خطا أحمر بالنسبة لحركة حماس، فهي لا تريد التفاوض على الأسرى دون ضمانات بأن الحرب ستنتهي، وهذا لا يرغب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف «شهاب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفكرة الأساسية التي تعتمد عليها منذ بداية الهجوم واحتلال قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية تطالب بانسحاب ونهاية الحرب، وهو ما لا يريده نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية أو حتى الرأي العام، لكن إشكالية وجود المحتجزين ورقة أساسية في عملية الضغط على الجبهة الداخلية.

وتابع: «لاحظنا اليوم أن هذه التظاهرات تتسع بشكل كبير للغاية، وخطورة موضوع الأسرى في أنه سيُظهر فشل هذه الحكومة التي أعطت وعودا كثيرة على مدار 7 أشهر، بأن تُحدث مزيدا من الضغط واستخدام القوة والدمار للمساهمة في إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يحدث حتى الآن».