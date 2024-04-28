رقم لا يمكن توقعه.. اعرف مرتب مارك زوكربيرج وصافي ثروته

يمتلك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، نحو 13% في شركة Meta، التي تمتلك تطبيقات Facebook وInstagram وWhatsApp، ولكن ماذا عن راتبه من إدارة الشركة؟

رقم صادم.. ما هو راتب مارك زوكربيرج؟

رغم ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الهائلة، فإنه حصل على راتب قدره دولار واحد فقط، وذلك عن عام 2023، إلى أن حصل فيما بعد على 24.4 مليون دولار كتعويضات أخرى، تغطي التكاليف الأمنية له، بزيادة وصلت إلى 40% عن المعتاد، وفقا لملف لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي أكدت رفع ميزانية الحفاظ على أمان رئيس شركة ميتا التنفيذي، بارتفاع قدر بنحو 10 ملايين دولار مقارنة من السنوات السابقة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».

كم تبلغ ثروة مارك؟

ونقلًا عن بيانات من موقع الواقع، وصلت ثروة زوكربيرج إلى أكثر من 47 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يعد زوكربيرج ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 176 مليار دولار.

ورغم من حصوله على راتب قدره 11 دولارًا فقط منذ عام 2013، فإن غالبية ثروة زوكربيرج تأتي من حصته البالغة 13% تقريبًا في شركة Meta، التي تمتلك Facebook وInstagram وWhatsApp، ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع سعر سهم Meta أيضًا بنسبة تزيد عن 43%.