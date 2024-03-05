أول ظهور لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج بعد العطل المفاجئ.. وتعليق صادم من زوجته

بعد تعطل ملايين الحسابات على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، نتيجة العطل المفاجئ الذي ضرب التطبيق والأجهزة الداخلية لشركة ميتا، وعودة الحسابات تدريجًا، لم يأت أي رد من مؤسس التطبيق، مارك زوكربيج، أو تعليق على هذا العُطل، أو السبب الرئيسي ورائه، ما دفع آلاف المستخدمين للسؤال عن رد مارك.

مارك في حفل زفاف

وسط هذه الضجة الكبيرة بسبب العطل الذي ضرب بعض منصات التواصل الاجتماعي، التابعة لشركة ميتا «فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر»، كان مالك الشركة مارك زوكربيرج، يستعد لحضور إحدى حفلات الزفاف في الهند، إذ ظهر برفقة زوجته بكامل أناقتهما لحضور حفل الزفاف.

«توقف عن الصراخ، مارك زوكربيرج في حفل زفاف في الهند» كان هذا تعليق زوجة مالك شركة ميتا مارك زوكربيرج، على الصورة التي جمعتها رفقة زوجها مارك خلال حضورهما حفل الزفاف، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عطل فيسبوك

وكانت قد تأثرت جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب التابعة لشركة ميتا، بهذا العطل الفني، الذي ضرب الأنظمة الداخلية للشركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وبدأت العودة التدريجية لبعض حسابات فيسبوك، بينما ستعود الخدمة تدريجيا خلال ساعات بالكامل، لجميع الحسابات.

وبعد منشور زوجته حرص مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، على الرد على العطل، عبر حسابه الرسمي على «إكس»، إذ كتب: «أخبار جيدة.. تمكنا من إصلاح فيسبوك وInstagram.. لقد فعلت كل ذلك بمفردي دون أي مساعدة».

وتابع مؤسس فيسبوك: «أنا الآن أعود إلى الهند للاحتفال مرة أخرى.. إنه لأمر رائع أن تكون البطل»، مرفقا صورته أثناء صعوده إلى الطائرة.