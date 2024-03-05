أول تعليق من مارك زوكربيرج على عطل فيسبوك.. ماذا قال؟

فقد عشرات الآلاف من مستخدمي موقع فيسبوك، التواصل عبر التطبيق الشهير لأكثر من ساعتين، بعدما ضربه عطل فني، إذ تفاجأ المستخدمون بالخروج من حساباتهم، وهو ما سخر منه عشرات المشاهير بينهم إيلون ماسك، مالك موقع التدوينات القصيرة «إكس»، لتسارع شركة «ميتا» المالكة لتطبيق فيسبوك، بإصدار بيانا مهما للمستخدمين حول العطل.

لم تقتصر شركة «ميتا» على الرد الرسمي لها عبر متحدثها الرسمي آندي ستون، الذي كتب: «في وقت سابق من اليوم، حدثت مشكلة فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص إلى بعض خدماتنا.. لقد قمنا بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن لكل من تأثر، ونعتذر عن أي إزعاج».

تعليق زوكربيرج بعد إصلاح عطل فيسبوك

وحرص مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، على الرد على عطل فيسبوك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، مدونا: «أخبار جيدة.. تمكنا من إصلاح فيسبوك وInstagram.. لقد فعلت كل ذلك بمفردي دون أي مساعدة».

وتابع مؤسس فيسبوك: «أنا الآن أعود إلى الهند للاحتفال مرة أخرى.. إنه لأمر رائع أن تكون البطل»، مرفقا صورته أثناء صعوده إلى الطائرة.

وبحسب موقع DownDetector، فإن وقت العطل كان أكثر من 200 ألف أمريكي يواجهون مشكلات مع فيسبوك، مع 30 ألف آخرين يعانون من استخدام برنامج المراسلة، و8 آلاف يكافحون من أجل تشغيل فيسبوك ماسنجر.