حدث ليلا.. تل أبيب تشتعل واعتقالات بالجامعات الأمريكية وإصابة بن غفير

في الوقت الذي خرج بيان عن وقوع اعتقالات داخل حرم الجامعات الأمريكية بسبب احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، كان الداخل الإسرائيلي يشهد مظاهرات حاشدة ضد حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما خرج تقرير طبي من أحد المستشفيات خلال الساعات الأخيرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي

اعتقالات في حرم الجامعات الأمريكية

وفي أمريكا، ألقت الشرطة القبض على محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية؛ إذ تعهد النشطاء بمواصلة احتجاجاتهم والتي تطلب وقف إطلاق النار في غزة، حسب ما أوضحت سكاي نيوز.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك، فيما أخبرت شرطة ولاية إنديانا وشرطة جامعة إنديانا المتظاهرين أنهم لا يستطيعون نصب الخيام والتخييم في الحرم الجامعي، وعندما لم تتم إزالة الخيام، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

تفاصيل مظاهرات تل أبيب

وفي تل أبيب، شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات حاشدة تسببت في قطع الطرق وصولا إلى اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعشرات المستوطنين، الذين تجمعوا في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعلان الانتخابات مساء السبت.

وأغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع وجرى اعتقال سبعة متظاهرين، فيما تجمع المتظاهرون في القدس وفي شارع كابلان في تل أبيب، إلى جانب تجمهر المئات في حيفا وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ إذ حمل المتظاهرون ملصقات حملت صورة المحتجز هيرش جولدبيرج بولين، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، خاصة بعد ظهوره في فيديو للفصائل الفلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

إصابة بن غفير

وعلى جانب آخر، كشف مستشفى بدولة الاحتلال عن تعرض إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لحادث سير، موضحة في تقرير طبي أنه أصيب بكسر في ضلوعه، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أشارت إلى أن حادث السير وقع بعد أن تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أكد بيان المستشفى أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات ووصف إصاباته بالطفيفة، رغم أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة.