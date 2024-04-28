«الاتصالات»: 8 ملايين مواطن تقدموا بـ45 مليون طلب عبر منصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها تركز على 3 أهداف رئيسية، وهي «تسهيل حياة المواطنين، وتمكين الشباب المصري، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار».

وأضاف طلعت خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ محور تسهيل حياة المواطن المصري يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين للحصول عليها، بينما محور تمكين الشباب المصري يهدف إلى تطوير مهارات الشباب الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما محور تشجيع ريادة الأعمال والابتكار فيهدف إلى تحفيز الإبداع وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

وتابع: «في عام 2020 اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، وانتهينا من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات، وفي عام 2022 أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية بـ130 خدمة حكومية مختلفة، واليوم المنصة بها 170 خدمة مسجلا عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ45 مليون طلب لخدمات نقدمها بالتعاون مع الوزرات والجهات مُقدمة هذة الخدمات».