تعيينات وزارة الاتصالات والمعلومات.. طبيعة عمل الوظائف للمتقدمين

أعلنت الهيئة القومية للبريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاجتها لتعيين 861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، وهي ضمن مجموعة الوظائف التخصصية.

اختصاص وظيفة أخصائي بريد ثالث

وأشارت الهيئة القومية للبريد أن وظيفة أخصائي بريد ثالث تقع بالمناطق البريدية المختلفة التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق البريدية، لافتا إلى أنه يقوم شاغل هذه الوظيفة بتقديم كل الأعمال والخدمات البريدية بالمنطقة البريدية.

مهام وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث

وأوضحت هيئة البريد أن وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة لـ خدمة العملاء التابعة لتقسيم التسويق وخدمة العملاء، وكذا المناطق البريدية، لافتا إلى أنه يعمل شاغل هذه الوظيفة بتقديم المساعدات والمقترحات واستكشاف المشكلات وحل الشكاوى والرد على أسئلة العملاء.

طبيعة عمل وظيفة أخصائي مكتب بريد ثالث

وقالت الهيئة القومية للبريد إن وظيفة أخصائي مكتب بريد ثالث تقع هذة الوظيفة بكل المكاتب البريدية بالمناطق البريدية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق البريدية، لافتا إلى أنه يعمل شاغل هذه الوظيفة بتقديم مختلف الخدمات المؤداة بكل المكاتب والمنافذ البريدية لجمهور المتعاملين.

المهارات المطلوبة لوظائف البريد

وحددت الهيئة القومية للبريد عدد من المهارات الأساسية مطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وهي القدرة على العمل ضمن فريق عمل والقدرة على تحمل المسؤولية وسرعة الإنجاز والقدرة على تفعيل القرارات وحل المشكلات، إضافة إلى المعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية وآخرها المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

الشروط المطلوبة لوظائف هيئة البريد

وأعلنت الهيئة القومية للبريد شروط المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

التقدير: ألا يقل عن جيد