وظيفة شاغرة في وزارة الاتصالات.. الأوراق والمهارات المطلوبة

أعلن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حاجته لشغل وظيفة تخصصية وقيادية «أمين عام المعهد» لافتا إلى أن هذه الوظيفة تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للأمانة العامة التابعة لوكيل المعهد.

طبيعة ومهام وظائف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن الوظيفة المُعلن عنها تقوم بالإشراف والمتابعة لكافة الأعمال الإدارية والمالية للمعهد وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.

المهارات الأساسية المطلوبة لوظائف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وحدد المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية المهارات الأساسية للمتقدم لـالوظيفة:

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى لها مباشرة «الأول أ».

- قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطالب المعهد من المتقدمين لشغل الوظيفة عدد من المستندات المطلوبة وهي

- تقدم الطلبات وعدد 6 نسخ ورقية + نسخة على C.D من المستندات الآتية :

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر 3 سنوات سابقة على الإعلان.

- بيان عن أبرز الإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، ومقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم لها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- شهادة بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الوقف عن العمل.

- صحيفة الحالة الجنائية مُوجهة للمعهد القومي للاتصالات.

- صور ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- عدد 6 صور شخصية

- صورة من المؤهل الدراسي + المؤهل الأعلى إن وجد.