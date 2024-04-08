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دراما المتحدة

ياسر جلال: نور الشريف أشفق عليّ بعد دوري بمسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

كتب:

نورهان نصرالله
05:29 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
الفنان ياسر جلال

الفنان ياسر جلال

أبدى الفنان ياسر جلال سعادته بمشاركة النجم الكبير رشوان توفيق كضيف شرف في مسلسل جودر، قائلا: «رشوان توفيق «وش السعد» علي، وأول أدواري مع الجمهور كان في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وكنت أؤدي دور «نبيل» ابنه».

وتابع الفنان ياسر جلال، خلال ظهوره في برنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، أن في ظل اندماجه في دور مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، قال الفنان الكبير نور الشريف له إنه يشعر بالشفقة عليه لأن الجمهور سيكرهه بعد عرض المسلسل.

وأوضح: «قولتله أصل أنا عندي عقدة من وأنا في المعهد مكنوش بيحطوني في أدوار الشر وكانوا بيختاوا لي أدوار فيها نبل وفروسية، وأنا كنت عايز أعمل دور شر لأن اللي بيلعب الشر الممثلين الشاطرين، عشان كدا فرحت جدا لما نجحت في لن أعيش في جلباب أبي».

وكشف ياسر جلال أنه كان سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور على شخصية نبيل التي قدمها ضمن المسلسل، لأن نجاحه في أداء دور الشخص كان نجاحا أكاديميا بالنسبة له لأن الفنان المتمكن من أدواته هو الذي يستطيع أن يلعب أدوار الشر ويقنع الجمهور بها.

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