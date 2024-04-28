لماذا اختار الملك فريق شوقي الفنان نور الشريف «ولي العهد» خلفا له؟

«نور الشريف هو ولي العهد».. بهذه الكلمات أجاب فريد شوقي، على سؤال وُجه إليه خلال لقاء تليفزيوني نادر، عن الفنان الذي يختاره ليكون خليفة له، ويستحق لقب «الملك» الذي حظى به وحش الشاشة، على مدار سنوات عمله في مجال الفن.

في لقاء تليفزيوني قديم، جمع فريد شوقي ونور الشريف الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم، ويونس شلبي وعلي حميدة وهاني مهنى، وصف «الملك» نور الشريف بالفنان العظيم، الأمر الذي جعل الأخير يُقبل كتفه إثر هذا الإطراء.

واستطرد فريد شوقي كلامه بقوله: «نور الشريف، دائمًا ما يأخذ خطوات عظيمة في مشواره، الحقيقة عايز أقوله ولكل فنان آخر، إنك كل ما تعطي للفن وتخلص له، ستحصل منه على الكثير، لأن هناك من يعتمد على أنه وصل للنجومية، ويكتفي بذلك ويقف محلك سر».

ذكرى ميلاد نور الشريف

تابع فريد شوقي: «أنا حتى هذه اللحظة لسه بخاف كأني مبتدئ، وعندما تزداد النجومية والجماهير العريضة حولك، تخاف أكثر وتسأل نفسك يا ترى هنقدم إيه؟ وهنكون عند حسن ظن الجمهور ولا لاء؟، نحن في قلق مستمر».

ولي العهد

قال إن هذا هو شعور الفنان الأصيل، وهو ما يفعله نور الشريف الذي يسير بخطوات جيدة، وعندما دخل في مجال الإنتاج، كان يصوب نظره تجاه الفن، وليس الشباك فقط، لأن الفن الجيد يعيش أكثر، ويأتي بإيرادات أكثر أيضًا.

وتابع: «نور الشريف هو ولي العهد، لأنه يحب فنه ويخلص له، لذلك سيمنحه الفن الكثير في مشواره، وعندما عمل معي في فيلم كلمة شرف وهو صغير في السن، قلت له إنت هتبقى حاجة مهمة وحصل فعلًا».