وزير الاتصالات: تدريب 400 ألف شاب على تكنولوجيا المعلومات خلال 4 سنوات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى تدريب 400 ألف شاب على تكنولوجيا المعلومات خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مضيفا: «لدينا مجموعة واسعة من مبادرات التدريب لطلاب الجامعة والخريجين، وخلال الفترة من 2018 وحتى العام الحالي، ضاعفت الوزارة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف، من 4 متدربين عام 2018 إلى 400 ألف متدرب في العام الحالي، وضاعفنا الموازنة 34 مرة، من 50 مليون جنيه إلى مليار و700 مليون جنيه».

وأضاف خلال كلمته في فعالية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جرى تصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب تستهدف كل أطياف المجتمع المصري، من مبادرات تستهدف النشء بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، ومبادرات براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية».

وتابع: «بدأنا إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وأصبح لدينا 12 مدرسة حاليًا، مدرسة في كل محافظة، ونسعى لاستكمالها في الفترة المقبلة، أسسنا جامعة مصر المعلوماتية كأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا».

وأكمل: «المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية، وإعداد كوادر مدربة على كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى يستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي.

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