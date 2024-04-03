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دراما المتحدة

وكيل الطرق الصوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نشعر بالفخر والاعتزاز

كتب:

إسراء سليمان
01:44 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مجددا العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات وحماية أمن البلاد، داعيا جموع المصريين للالتفاف حول الرئيس لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.

إنجازات كبيرة على كافة المستويات الاقتصادية

وقال العالم الأزهري وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، خلال تصريحات له، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات كبيرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، داعيا الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.