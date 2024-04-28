رسائل تهنئة بأحد السعف.. «هلمي يا أورشليم أسرعي واستقبلي ملك الملوك»
كتب:
شروق مراد
10:49 ص | الأحد 28 أبريل 2024
أطفال يحتفلون بأحد السعف
مع احتفالات الأقباط بأحد السعف، اليوم، الذي يقع ضمن أسبوع الآلام، بسبب دخول عيسى عليه السلام القدس، واستقباله بالسعف والزيتون، لذا تستخدم الكنائس السعف رمزًا لهذا اليوم، ونوضح بعض التهاني التي يمكن تبادلها كنوع من المباركة.
الاحتفال بأحد السعف ضمن أسبوع الآلام
يسبق أسبوع الآلام عيد الفصح، ويتبع المسيحيون بعض العادات، منها في استخدام «ربطات» سنابل القمح، ووضعها على المنازل رمزًا للخير والبشائر التي تهل بالعام الجديد.
رسائل تهنئة أحد السعف
- نور السعف يغطيك، وكفن الرب يحميك، وبقيامته يعلن عن حبه ليك، وأنا جاي أهنيك وأقولك عيد سعيد!
- كل عام ومصر تجدل سعف السلام والحب وتعتمر إكليل المجد والعلو.
- ليكن الصليب رمزا للافتخار.
- كل حد سعف وأنتم بخير وفي سعادة دائمة.
- كل سنة والأقباط بألف خير، دمتم في سعادة لن تزول.
- أهنئك بأحد السعف، واتمنى لك عيدًا ممتعًا ملىء بالفرح وخالي من الآلام.
- كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أحد الشعانين.
- عيد سعيد لكم جميعا.
- حب وخير وفرحة كبيرة ونعمة من الرب وعيد سعيد في أحد الشعانينة.
- كل عام وأنتم بألف خير.
- الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر فى أورشليم راكبًا على جحش بمجد عظيم وحوله طقوس ني أنجيلوس.
- أتمنى لكم رخاء ونعيم وراحة بال، وكل عام وأنتم بألف خير.
- نتمنى لكم عيد سعيد وعمر طويل وكل عام وأنتم بخير.
- رحلة سعيدة مع يسوع فادينا.
- للفرحة وجود وللكلمة لها ردود ولأيام العيد المبارك وقت محدود.
- هلمي يا أورشليم أسرعي واستقبلي ملك الملوك، أتٍ ع حجش ابن اتان.
- لك مني تهنئة ليس لها حدود كل سنة وأنتم سالمين.