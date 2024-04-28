رسائل تهنئة بأحد السعف.. «هلمي يا أورشليم أسرعي واستقبلي ملك الملوك»

مع احتفالات الأقباط بأحد السعف، اليوم، الذي يقع ضمن أسبوع الآلام، بسبب دخول عيسى عليه السلام القدس، واستقباله بالسعف والزيتون، لذا تستخدم الكنائس السعف رمزًا لهذا اليوم، ونوضح بعض التهاني التي يمكن تبادلها كنوع من المباركة.

الاحتفال بأحد السعف ضمن أسبوع الآلام

يسبق أسبوع الآلام عيد الفصح، ويتبع المسيحيون بعض العادات، منها في استخدام «ربطات» سنابل القمح، ووضعها على المنازل رمزًا للخير والبشائر التي تهل بالعام الجديد.

رسائل تهنئة أحد السعف