أقباط المنيا يحتفلون بـ«أحد السعف».. بداية أسبوع الآلام

شهدت محافظة المنيا احتفالات الأقباط بأحد الشعانين، الذي يعد بداية أسبوع الآلام، حيث توافدوا على الكنائس في مختلف أنحاء المحافظة للاحتفال بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، حيث استقبله أهالي المدينة بالسعف والزيتون المزين.

وتزينت الكنائس بالسعف الأخضر، وزُينت الصلبان والمطارح بألوان زاهية، تعبيرًا عن الفرح والبهجة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

صناعة السعف تقليد متوارث

ولعبت صناعة السعف دورًا هامًا في احتفالات هذا العام، حيث حرص العديد من الشباب على صنع أشكال متنوعة من السعف، مثل الصلبان والمطارح والقربان.

وقال مينا أبانوب، 29 عامًا، أحد صناع السعف، إنه يورث هذه المهنة عن آبائه وأجداده، ويقوم هو وزملاؤه كل عام بشراء السعف من الحقول، ثمّ يصنعون منه مختلف الأشكال، ويقومون ببيعها أمام الكنائس قبل الاحتفال بأحد الشعانين.

وأوضح جرجس مرزق، صانع سعف آخر، أنه يحرص على مواصلة هذه العادة، التي ورثها عن الأجيال السابقة، حيث تُعدّ جزءًا هامًا من التراث المسيحي.

أهمية الحفاظ على التراث الثقافي

وعبرّ العديد من المشاركين في الاحتفالات عن فرحتهم بهذه المناسبة الدينية، وقالوا إنّ هذه الاحتفالات تُساعدهم على الشعور بالتقارب مع الله ومع بعضهم البعض.

وشهدت احتفالات أقباط محافظة المنيا بأحد الشعانين هذا العام أجواءً من الفرح والبهجة، وحرص الجميع على إحياء هذا التقليد الديني العريق، مع التأكيد على أهمية الحفاظ علي التراث الثقافي والديني.