«سلامة الغذاء»: 2275 إذن تصدير لحاصلات زراعية و1950 رسالة غذائية واردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 16 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 20 - 26 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة نرصد أبرزها في السطور التالية.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 78 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 1 منشأة لاشتراطات التسجيل.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 7 مراكز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2275 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1212 شركة مصدرة.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3785 رسالة بنحو 210 آلاف طن لعدد 1566 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 30 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 60 صنف بنحو 60 ألف طن.

قائمة الفواكه المصدرة

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 46 صنف بنحو 65 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 685 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 485 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1950 رسالة بنحو 484 ألف طن لعدد 815 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 160 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، أمريكا والهند.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 33 منتج و9 شركات و 1 مصنع، ونفذت 8 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 635 منتجا جديدا، وأصدرت 7 شهادات بيع حر، كما تم إضافة 7 مصانع للقائمة المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية والاسماعيلية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 20 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 116 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، الغردقة، الإسكندرية والغربية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.