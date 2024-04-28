وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت منذ عام 2022

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنَّ المحور الثالث في استراتيجية مصر الرقمية هو تحفيز الفكر الابتكاري وتشجيع الأداء الخلاق.

وأضاف طلعت خلال كلمته في أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان لدينا 3 حاضنات عام 2016، وبدأنا مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وحاضناتها، وافتتح الرئيس السيسي 8 مراكز في عام 2022، وبنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية، مركز في كل محافظة».

وتابع: «نستعد هذا العام لافتتاح من 6 إلى 8 مراكز جديدة ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية بواقع مركز في كل محافظة، وخلال الفترة منذ عام 2022 إلى نهاية عام 2023 هذه المراكز احتضنت 400 شركة في مختلف أنحاء الجمهورية، ودربت رواد الأعمال أصحاب هذه الشركات».

وأكمل: «لا يمكن أن نحقق تقدمًا في هذه المحاور الثلاثة دون أن نعني بالقاعدة التي تُبنى عليها قنوات العمل هذه أو ما نسميه مُمكنات العمل، وهي البنية التحتية الرقمية في مقدمتها».

وواصل: «بدأنا العمل على 3 عناصر رئيسية للبنية التحتية الرقمية، وبدأنا منذ عام 2018 في مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار، ونجحنا في مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 ضعفا، ومصر منذ عام 2022 تحتل المركز الأول بأفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، وضاعفنا عدد أبراج المحمول واتحنا أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار».