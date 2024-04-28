السيسي: العاصمة الإدارية ليست مجرد مباني شكلها حلو.. ونقل الحكومة إليها للتقدم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «كل وزارة في مصر كانت لديها نظاما خاصا بها، وسيرفرات في قاعة بمبنى الوزارة، دون الاهتمام بها إذا كان متقدم أو غير متقدم، ومؤمن أو غير مؤمن، ويستطيع التفاعل مع بقية الوزارات أم لا، كل ذلك لم يكن متوفرا».

وَأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة «لما جينا ننقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، والناس تتفهم إن الموضوع مش مباني بنبنيها، علشان شكلها يبقى كويس، كنا بنتكلم عن كل المعايير المطلوبة علشان تكون الحكومة متقدمة، طبقا لمعايير التقدم اللي في العالم، وبالتالي كان لا بد من عمل مراكز بيانات».