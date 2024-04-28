«الضرائب»: نعمل على إنهاء جميع التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ الإصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والذي أصدرته المصلحة، جاء استكمالا لجهود القضاء على التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، وتطوير العملية الحالية لرد الضريبة ولتبسيط إجراءات وحل مشاكل رد الضريبة، ووضع إطار عام تعمل عليه جميع وحدات المصلحة، مشيرة إلى أنّه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/talimat_vat

التزامات الممولين لرد ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت أنّ الإصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 يتضمن التزامات الممولين لرد ضريبة القيمة المضافة في مرحلة استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، ووفق الإصدار، فحال صدور نماذج 15 (ض. ق.م) برصيد دائن يحق للمسجل التقدم بطلب رد ضريبة للرصيد، بشرط أن يكون الرصيد الدائن ضمن حالات الرد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما مع التأكيد على ضرورة توافر مستندات وشروط الرد اللازمة وفقا لكل حالة رد.

وتابعت أنّه لرد الضريبة على القيمة المضافة يثبت توريد قيمة الصادرات بالسداد النقدي، حتى 31 يناير 2022 أو التحويل البنكي من المستورد إلى المصدر، أو أي من طرق الدفع الإلكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر بالعملات الأجنبية، أو الإيداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية حتى 5-12-2022 علی أن يقتصر ذلك على دول التعذر بعد هذا التاريخ.

ويمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.