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«اقتصادية النواب» تعقد 3 اجتماعات لمناقشة مشروعات الموازنة العامة اليوم

كتب:

ولاء نعمه الله
10:51 ص | الأحد 28 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد قليل، 3 اجتماعات لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية

ويناقش الاجتماع الأول مشروعي قانونين لربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2024 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية «الديوان العام»، وكذلك الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديريات التموين.

ويناقش الاجتماعان الثاني والثالث للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية

يذكر أن البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط أمام مجلس النواب تضمن عدة أرقام بمخصصات الحماية الاجتماعية، وشمل دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية بنحو 622 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، كما تضمن الدعم رغيف العيش لعدد 69.6 مليون مواطن.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.