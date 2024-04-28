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السيسي: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مؤمن تأمينًا كاملًا

كتب:

نرمين عفيفي
10:48 ص | الأحد 28 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه تمّ توجيه الحكومة بإنشاء مركز بيانات رئيسي واحد متصل بالحكومة، موضحًا «الحكومة مش هيكون عندها غير كيبورد وشاشة»، مؤكّدًا أنَّه لا يستطيع أحد الدخول للشبكة الحكومية لأنّها ستكون في مكان مؤمن تأمينًا كاملًا».

وَأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته ضمن فاعليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة: «دخول صالات مركز بيانات الدولة الرئيسي لن يكون مسموحا، كما أن المسؤولين عن إدارته سيفعلون ذلك من خارج المقر».

 

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