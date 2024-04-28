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السيسي: لازم نعلم المواطن المصري بصورة صحيحة لأن معندناش غيره

كتب:

يارا أشرف
11:01 ص | الأحد 28 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الأسر المصرية والحكومة الإعلاميين والمثقفين والمفكرين ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، قائلًا: «إحنا بلاد معندناش موارد، 95% من مصر صحراء، فاضية مفيهاش حاجة، ومفيش عندي غير الإنسان».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة: «لازم نعلم الإنسان بصورة صحيحة، لذلك أنشأنا جامعات وكليات وبرامج تكنولوجية، ونستهدف أرقامًا من وجهة نظر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات طموحة جدا، لكن موجهة نظري متواضعة جدا».

وتابع رئيس الجمهورية: «عايزين نخرج من اللي إحنا فيه، ونستغل مجالات التكنولوجيا والاتصالات لكي نتنج أرقامًا ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار وليس 6 مليارات دولار فقط».

 

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